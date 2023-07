Rider | in 3 000 in bilico | domani giornata di mobilitazione in 10 città

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Uber Eats lascia l’Italia senza preoccuparsi del destino di circa 3.000. Tutti a casa senza prospettive e senza ammortizzatori sociali, visto che erano impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite Iva”. E’ quanto scrive NIdiL Cgil in una nota in cui ricorda ladinazionale proclamata per, 14 luglio, in 10italiane. “Il comportamento di Uber Eats è inaccettabile – commenta Roberta Turi, segretaria nazionale NIdiL CGIL – Le piattaforme e le multinazionali non possono considerare il nostro territorio e la nostra forza lavoro ‘usa e getta’, senza nessuna responsabilità sociale. La nostra è una battaglia per i diritti di tutti i lavoratori delle piattaforme, contro i bassi salari che non permettono alle persone di vivere, anche se lavorano; affinché ...