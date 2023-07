Ricerca | progetti d’interesse nazionale | 741 milioni di euro per 3 700 proposte

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dalle scienze della vita, alle scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche, alle scienze sociali e umanistiche. Sono quasi 3.700 ididi rilevante interesse(PRIN) che accedono allo stanziamento di 741diprevisti dal Ministero dell’Università e dellaa seguito della conclusione della procedura PRIN 2022. Un risultato che porterà l’Italia a raggiungere in anticipo il target di almeno 3.150al 31 dicembre 2023 fissato a livello comunitario per l’accesso alle risorse del Pianodi ripresa e resilienza. Il programma PRIN finanziabiennali che, per complessità e natura, richiedono la collaborazione di più unità di. Il PRIN vuole promuovere e ...