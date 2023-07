Ricchezza globale in calo | a 255mila miliardi dollari - 4%

(Di giovedì 13 luglio 2023) I ricchi sono meno ricchi ma per poco: per la prima volta dopo 15 anni, il valore dellafinanziariasi è contratto, diminuendo del 4% nel 2022 e arrivando adi ...

I ricchi sono meno ricchi ma per poco: per la prima volta dopo 15 anni, il valore della ricchezza finanziaria globale si è contratto, diminuendo del 4% nel 2022 e arrivando a 255mila miliardi di dolla ...Ma quanti sono i milionari in Italia Secondo uno studio intitolato “Global Wealth 2023: Resetting the Course” realizzato da Boston Consulting Group (BCG), il valore della ricchezza finanziaria ...