(Di giovedì 13 luglio 2023) su Tg. La7.it - " Èriaprire lenel nostro paese per garantire ilai. Ci riuniremo con Francia e Germania per parlarematerie ...

Ci riuniremo con Francia e Germania per parlarematerie prime critiche. Non possiamo passare dalla subordinazione nei confronti della Russia sul carbon fossile a quella cinese sulle materie ......stanno intervenendo dalla mattina di oggi giovedì 13 luglio per assicurare la percorribilità...squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la...... rendendo concreta ladel reparto chiuso da ormai 12 anni. La settimana scorsa sono ...con lo scopo di rendere più efficiente e sostenibile il SSN e assicurare una migliore qualitàcure ...

Riapertura delle miniere, il ministro Urso: 'Necessario riaprirle per il futuro dei nostri figli' TGLA7

“ È necessario riaprire le miniere nel nostro paese per garantire il futuro ai nostri figli. Ci riuniremo con Francia e Germania per parlare delle materie prime critiche. Non possiamo passare dalla su ...Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews: – “Nel mese di agosto dello scorso anno, la Gi ...