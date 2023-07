Repice | «La radio è immaginazione | nelle case devo portare lo stadio non le statistiche»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 luglio 2023) Francescoha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Lo storico commentatorefonico di “Tutto il calcio minuto per minuto” della Rai racconta come il suo lavoro è fatto anche di: «Con noi il calcio è. Il merito è del mezzo, che è la. Lati insegue, va dove vai tu. Nello specifico è di1 Rai e di quella trasmissione che è la più anziana ma al contempo la più attuale e la più copiata delle trasmissione sportive: Tutto il calcio minuto per minuto». Come approccia le partite? «Rispetto allacronaca, al lavoro, nessun tipo di emozione. Ma quello che mi frega è il tifo: a me dà terribilmente fastidio perdere, mi innervosisce. Dunque soffro per la Nazionale e per la mia ...