Renzi e Calenda sono due separati in casa

sono più disuniti che mai La settimana scorsa è trascorsa in un clima oggettivamente burrascoso, pur se soltanto i consueti profeti del... Nordio, giusto il primo passo Con il no ad ...... per un verso Bonetti avrebbe cominciato a patire il disinteresse diverso la sua azione ... ma nel partito di Carlo. I due si sono avvicinati molto nella fase in cui Bonetti ricopriva il ...Estratto dell'articolo di Roberto Gressi per corriere.it matteoe carlosi evitano al meeting di renew europe 'è pazzo, ha sbagliato il dosaggio delle pilloline'. 'Volgarità gratuite, Matteo pensa di essere il ...

Dagli insulti al silenzio, Renzi e Calenda adesso non si parlano. E la lista alle Europee è appesa a un filo Corriere Roma

Non potrebbero trovare uno straccio d'intesa per smetterla di dirsene di cotte e di crude Non di qui alle europee, ci mancherebbe; ma Matteo Renzi ...Sempre insieme, eternamente divisi. La massima di Ladyhawke, il capolavoro fantasy di Richard Donner, calza a pennello sulla realtà kafkiana ...