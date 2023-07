Renault Scenic E - Tech Electric 2023 | anteprima

(Di giovedì 13 luglio 2023)E -Electri c sarà presentato inmondiale al Salone IAA, il 4 settembre a Monaco . Sarà il secondo modello 100% elettrico dell'offensiva nel segmento C della Casa ...

E - Tech Electri c sarà presentato in anteprima mondiale al Salone IAA 2023, il 4 settembre a Monaco . Sarà il secondo modello 100% elettrico dell'offensiva nel segmento C della Casa ...La nuova piattaforma CMF - B EV dell'Alleanza- Nissan - Mitsubishi VEDI ANCHE Al volante della nuovaClio 2024 E - Tech Esprit Alpine NuovaScénic rinasce SUV (EV). Cos'altro ...ha in programma di lanciare entro la fine di quest'anno la nuovaE - Tech Electric , il cui arrivo nelle concessionarie è previsto nel corso del 2024 . Gilles Vidal, capo design della casa automobilistica francese, ha dichiarato che la vettura in ...

Renault Scenic: l’elettrica arriverà nel 2024 [Foto Spia] - Elettrico Automoto.it

Piccolo aggiornamento per la Renault Arkana: il C-SUV Coupé francese guadagna gli allestimenti di nuova Clio, compreso l'Esprit Alpine.Presenta il logo Renault “Nouvel’R” integrato nella calandra, al centro della fascia Nero Lucido che collega i fari. Il tutto forma una superficie piatta e liscia, per una maggiore eleganza. Il design ...