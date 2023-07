Reichlin | ‘siamo su cammino disinflazione | aumento tassi dovrebbe essere arrivato a termine'

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Siamo su un buondi. Anche se rimangono dei rischi perché l'inflazione sottostante che esclude energia e beni alimentari è ancora troppo alta rispetto all'obiettivo della Bce ma c'è un rallentamento dell'economia in corso che suggerisce che a questo punto forse l'deial suo". Lo ha detto Lucrezia, docente di economia presso la London Business School, a margine dell'assemblea di Ancc-Coop. "Nei prossimi dieci anni - prevede- è possibile che ritorneremo in un regime direali bassi, soprattutto in relazione alle grandi incertezze in corso, in particolare al rischio climatico. Nel ...

... sempre sulle stesse colonne, merita invece una lettura l'editoriale di Lucrezia. Sono, ... e naturalmente non teme l'iperbole propagandistica - "il paese che cresce di più in Europa" - ...... Consiglio mondiale dell'acqua End of insertion "In Europaabituati alla collaborazione in ... spiega in una e - mail Rebekka, portavoce dell'Ufam. Svizzera e Francia, per esempio, ...... ad esempio, ' economisti come Lucreziae, dal prossimo anno, Ignazio Visco; giuristi come ...in fondo alla classifica europea dei laureati. Servono pure più fondi ' Accusato in passato ...