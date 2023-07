Reggio Emilia | sospesi dieci agenti penitenziari | sono accusati di tortura

Sono accusati di tortura e di lesioni nei confronti di un detenuto e di falso ideologico in atto pubblico. Per dieci agenti della polizia penitenziaria del carcere di, la Procura ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la sospensione dal servizio. A inchiodarli, sarebbero state le telecamere di videosorveglianza interne al ...Sono in partenza a Castelnovo ne' Monti (in provincia di) i cantieri di Open Fiber nell'ambito del 'Piano Italia 1 Giga' : il progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso il bando ...Sabato 26 agosto: Claudia Rossi Valli e Tommaso Monza Nati Scalzi () Evocazioni, Anna Balducci Compagnia Simona Bucci (Firenze) Intimo abitare, Michela Barasciutti Tocnadanza (Venezia) ...

Dieci agenti accusati di tortura in carcere a Reggio Emilia: sospesi dopo un presunto pestaggio a un detenuto

Cristina Marchesi, Direttore generale dell’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia è stata eletta vicepresidente di Fiaso, Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere L’incarico è stato ...La vicenda A raccontare la vicenda, il Resto del Carlino. Tutto parte dalla denuncia presentata da un detenuto di origine tunisine che, lo scorso 3 aprile, sarebbe stato picchiato da una ventina di ...