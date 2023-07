Reggio Emilia | denuncia di tortura in carcere | sospesi 10 agenti

(Di giovedì 13 luglio 2023) commenta Adiecidi polizia penitenziaria in servizio neldel capoluogo sono accusati di, lesioni e falso ideologico in atto pubblico per aver redatto tre ...

Lo rende noto Palazzo Chigi: "Al centro del colloquio lo stato post alluvione che ha colpito i territori di, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì - Cesena. Meloni e Bonaccini hanno ...commenta Adieci agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere del capoluogo sono accusati di tortura, lesioni e falso ideologico in atto pubblico per aver redatto tre relazioni di ...Questi ultimi episodi si sono verificati tra Asti, Bruno, Castell'Alfero, Camerano Casasco, Neive, ma anche nel Vercellese, nel Pavese, in provincia di Alessandria e di. Anche in questo ...

Trovato cadavere a Reggio Emilia, l'agente siciliano era sparito nel 2014: il giallo del movente il Resto del Carlino

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini". (ANSA) ...Milano, 13 lug. (LaPresse) - Sono stati sospesi dal servizio dieci agenti della polizia penitenziaria del carcere di Reggio Emilia, accusati di tortura sui ...