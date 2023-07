Reddito di cittadinanza | chi lo perderà?

Anche durante l'estate, chi deve ricevere i pagamenti come quello delle pensioni, ildi, assegno unico o altri aiuti, attende con ansia il giorno dell'arrivo dell'assegno. Il caro vita, infatti, rende ancora più impellenti questi pagamenti e la necessità per i ...Giorni o mesi contati per ildopo le modifiche previste dalla legge di bilancio 2023. Una manovra che elimina il sussidio a partire dal 1° gennaio 2024 e che ne riduce la durata nel 2023. Questo non significa ...Con la circolare 61/2023 del 12 luglio, l'INPS ha spiegato nel dettaglio le novità previste da agosto per i percettori didi, così come previsto dalla Manovra, che ne ha essenzialmente ridotto la durata. La circolare illustra anche tutti i casi in cui resta la fruibilità della prestazione, con le ...

Lamezia Terme – Dal 18 luglio anche i cittadini di Lamezia Terme – se aventi diritto – potranno ritirare la carta acquisti “Dedicata a te” che permetterà ai possessori di acquistare generi alimentari, ...Nel 2023 il reddito di cittadinanza è pagato, salvo alcuni casi, massimo 7 mesi. Ecco una serie di esempi per il calcolo delle 7 mensilità ...