Recensione Nothing Phone 2 | ottimo smartphone con retro trasparente e interfaccia Led posteriore

Questo sarà un anno difficile per, l'azienda co - fondata da Carl Pei e David Sanmartin Garcia. Anzi, no: non necessariamente difficile però complicato, importante. Più importante dello scorso. Da un lato è l'anno della ...... a partire dal 15 luglio 2023 in Italia si potrà acquistarePhone (2) Launch Edition, ovvero un bundle composto daPhone (2) in variante 12/512GB e dagli auricolariEar (Stick)...Phone (2) pone rimedio montando un chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che, secondo, ha ben l'80% di prestazioni in più rispetto al modello precedente. Si tratta del SoC migliore della seconda ...

Tutti i dettagli di Nothing Phone (2): guarda le foto, leggi la scheda tecnica e scopri dove acquistarlo al prezzo più basso.Nothing Phone (2) è ufficiale a quasi un anno preciso di distanza dal lancio del primo smartphone del nuovo marchio guidato da Carl Pei. La formula non cambia: creare tanto hype, lavorare a stretto ...