Ravezzani loda la Juve e critica le milanesi | “E’ stata la società più trasparente nei rapporti con la stampa | rispetto allo squallore…”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il giornalista e direttore di Telelombardia, Fabio, in un suo intervento al programma web “ntibus“, hato il comportamento del club bianconero, mentre ha bacchettato le squadre. Di seguito riportiamo le sue parole a riguardo: “Lantus in questi anni, penso per merito di Albanese (Responsabile Affari Societari e Comunicazioni Esterne, andato via L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Serie A, curiosità di inizio stagione Tapiro d’Oro a Conte, il mister rifiuta Highlightsntus-Milan: video dei gol e delle immagini salienti Tifosontus costretto a togliersi la maglietta bianconera durante Inter-Monaco (VIDEO) Pioli avverte i suoi: “Il match ...