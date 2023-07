Rai | Roberto Sergio ha deciso | ecco cosa ne sarà di Facci

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 13 luglio 2023) A viale Mazzini lo sanno tutti, pure i muri:ha giàda un pezzo, Filipponon avrà il programma in Rai la prossima stagione. Ma da buon democristiano sta aspettando tempi e modi per ufficializza la. Vuole prima far decantare la situazione per non farla sembrare una sc