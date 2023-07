Rai | a viale Mazzini il 25 Luglio sarà come il 25 Aprile Esplode il totonomi

(Di giovedì 13 luglio 2023) In attesa del 25che per moltiuna sorta di 25le voci sulle vicedirezioni si rincorrono. Se in ambito centro destra sembra tutto abbastanza chiaro (certe le new entry Grieco dal Tg2 tendenza Tajani e Boccia dalla Tgr Sardegna tendenza Fdi, scontata la riconferma di Primozich

Filippo Facci , lanon manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti 'I facci vostri', inizialmente ... Lo ha deciso - informa una nota diMazzini - l'amministratore delegato Roberto ...Finisce ancora prima di iniziare l'avventura di Filippo Facci in. Fuori daMazzini, cancellata la striscia 'I Facci Vostri' , un programma di cinque minuti che avrebbe dovuto precedere il Tg2 delle 13. Cinque minuti in diretta su un tema d'attualità, uno ...Lanon manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti "I facci vostri", inizialmente ... Lo ha deciso - informa una nota diMazzini - l'amministratore delegato Roberto Sergio, ...

Filippo Facci, la Rai cancella il suo programma: l’annuncio di Viale Mazzini dopo le polemiche per un… Il Fatto Quotidiano

Cancellata. La rubrica di Filippo Facci sulla Rai, striscia quotidiana di cinque minuti “I Facci vostri”, non andrà in onda. Questo dopo le polemiche per l’articolo sulla vicenda ...La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana "I facci vostri". Ecco perché è un gravissimo errore ...