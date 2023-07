«Ragazze in affitto per le vostre feste» | il manifesto-spot a Ibiza scatena le polemiche

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 13 luglio 2023) «Donne inper» è l’annuncio stampato su manifesti pubblicitari apparsi sull’isola di, nota meta vacanziera spagnola, stando a una denuncia del Partito Socialista (Psoe). In un comunicato, la candidata socialista per le parlamentari del prossimo 23 luglio Milena Herrera ha sostenuto che si tratta di una campagna pubblicitaria «assolutamente denigratoria e sessista», affermando che è apparsa «per le strade di» ed esigendo «che venga immediatamente ritirata». L’indignazione della politica aUn messaggio rivolto in particolare ai rivali del Partito Popolare, confermato alla guida dell’amministrazione locale dopo le elezioni amministrative dello scorso 28 maggio. «Chiediamo che il Partito popolare apra gli occhi, perché non agisce mai di propria iniziativa e lo fa solo ed ...