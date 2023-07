Raduno Napoli | Politano già a Castel Volturno! Mancano i big | ma l’entusiasmo è alle stelle

(Di giovedì 13 luglio 2023) Matteoè già giunto aVolturno per sottoporsivisite mediche con il, in vista del ritiro di Dimaro. NOTIZIE CALCIO– È il secondo giorno diper ile oggi alcuni giocatori della squadra partenopea si sottoporrannovisite mediche. Molti big saranno assenti a causa degli impegni con le rispettive nazionali nel mese di giugno e godranno di qualche giorno di riposo aggiuntivo. Matteoè stato tra i primi ad arrivare al centro sportivo diVolturno. Domani, il giocatore ex Sassuolo e Inter partirà per Dimaro per il ritiro pre-campionato. Il Corriere dello Sport ne parla: “Oggi l’arrivo degli altri giocatori previsto in mattinata. Non ci saranno tutti, ...

Raduno Napoli a Castel Volturno, mancheranno i nazionali: ecco quando torneranno CalcioNapoli1926.it

Rudi Garcia è già a Castel Volturno per la seconda giornata di raduno. Gianluca Gaetano deve ancora guarire dal suo infortunio.Matteo Politano è già arrivato a Castel Volturno per iniziare le visite mediche con il Napoli in vista del ritiro di Dimaro.