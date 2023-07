Quartetto Cetra | chi sono Lucia Mannucci e il marito Virgilio Savona

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023), con il, hanno inaugurato l’arrivo del televisore in Italia con uno spettacolo intitolato In quattro si viaggia meglio, ampliando ulteriormente la notorietà già acquisita nel mondo artistico tra cinema e teatro. Seguiranno altri impegni televisivi e in particolare la presentazione di ben due edizioni del programma Rai “Buonasera Con”.e ilhanno mantenuto in alto il nome delanche dopo la scomparsa di Felice Chiusano e Giovanni Giacobetti, soprattutto a ridosso degli anni ’90 e 2000....