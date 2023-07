(Di giovedì 13 luglio 2023) Anche Nicolòè finito nel mirino dell’. Il talento italiano, passato lo scorso gennaio al Galatasaray a causa delle tante incomprensioni vissute negli ultimi mesi della sua esperienza alla Roma, è diventato un obiettivo di mercato della Saudi Football League, che sta facendo man bassa in questa sessione di calciomercato. Il calciatore azzurro aveva scelto di trasferirsi in Turchia per rilanciarsi; un obiettivo riuscito parzialmente, con il titolo vinto e le sue cinque reti in undici presenze complessive. Tra le squadre interessate figura la Juventus, da sempre attratta dall’ex Roma e Inter, ma ora c’è l’Al-Hilal che ha accelerato nettamente, pronto a fare tris dopo gli innesti di Kalidou Koulibaly, Ruben Neves e Sergej Milinkovic-Savic. La società facente capo al fondo PIF ha iniziato il dialogo con il ...

Quanti soldi può guadagnare Zaniolo in Arabia Saudita Stipendio faraonico, ma i dubbi restano OA Sport

