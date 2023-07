Qualiano | Riqualificazione del centro storico con nuovo accesso stradale

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) Uncontribuisce alladeldi, migliorando la vivibilità Il Comune diavvia ladelcon la creazione di unsu Via Campana. Un edificio fatiscente su Via S. Maria delle Grazie sarà abbattuto per consentire la realizzazione di una strada a senso unico, con uno spazio attrezzato e aree verdi. L’intervento, come dichiarato su Facebook dal sindaco diRaffaele de Leonardis, durerà 90 giorni. Questa nuova strada offrirà una via di fuga e un’opportunità di socializzazione per i residenti, mantenendo l’attenzione per il decoro ...