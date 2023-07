Qatar 2022 | 440 club si divideranno 209 milioni del Mondiale per il rilascio dei giocatori

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo unche si è rivelato un successo dal punto di vista economico, 440di 51 federazioni affiliate in tutte e sei le confederazioni beneficeranno del Programma Benefici perFIFA (CBP) ricevendo una quota delle entrate (200di dollari) per ildeiper partecipare alla fase finale in. Per quanto riguarda l’Italia, alla Juventus andranno oltre 3di dollari, all’Inter quasi 2,3, al Milan 1,590, alla Fiorentina 1,481. “Il programma FIFABenefits è un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo abbia un impatto positivo sul calcio perin tutto il mondo – ha dichiarato il presidente della federazione internazionale, Gianni Infantino ...

Ilnon è stato solo l'apice della carriera per molti giocatori, ma anche il mondiale di maggior successo di sempre e che contribuirà allo sviluppo del calcio in tutti gli angoli del ...La Federazione internazionale ha pubblicato un documento nel quale vengono descritti tutti i benefit che la stessa Fifa elargirà alle squadre di club per la Coppa del mondo giocata ine vinta dall'Argentina. Sono 440 le squadre di tutte le confederazioni che si spartiranno una quota di oltre 200 milioni di dollari. Tra le italiane è la Juventus quella che riceverà più denaro, ...Si attende l'esito della trattativa Mbappé - Psg Doha () 26/11/- Mondiali di calcio/ Francia - Danimarca / foto Panoramic/Image Sport nella foto: Kylian Mbappe' ONLY ITALY Il ...

Qatar 2022, le cifre versate dalla Fifa ai club: quanto incassa la Juve Tuttosport

Il presidente Infantino: 'Le società svolgono un ruolo chiave nel nostro ecosistema' ROMA (ITALPRESS) - Dopo la Coppa del Mondo di maggior ...Come funziona il FIFA Club Benefits: oltre 200 milioni di dollari per le squadre che hanno fatto partecipare i propri giocatori al Mondiale in Qatar ...