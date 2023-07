Putin avverte la Nato | adesione dell' Ucraina rappresenterebbe una minaccia alla nostra sicurezza

... Biden: "Non durerà anni,ha già perso" Russia, 'purghe' didopo rivolta Prigozhin. "13 arresti, anche Surovikin" Ucraina, arrivate bombe a grappolo. Russia: "Invio F - 16 è ...Lo ha detto il presidente russo Vladimir, aggiungendo che i missili forniti dagli occidentali a Kiev "non saranno determinanti" per il conflitto , e non provocheranno "danni critici" alla ...Russia: "Invio F - 16 è minaccia nucleare" Ucraina, 007 Gb: "Russia usa vecchi blindati ... Sarà rilasciato, spiegano inoltre le fonti, solo quando Vladimiravrà deciso come gestire le ...

Un' eventuale adesione alla Nato dell'Ucraina 'non aumenterà la sicurezza della stessa Ucraina, e in generale renderà il mondo molto più ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 505. Mentre Kiev annuncia di aver ricevuto le bombe a grappolo dagli Usa, è scontro sulla fornitura degli F-16, con Lavrov che avverte: "Per noi sono come una min ...