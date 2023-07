Pure Draghi vuole cambiare questa Ue

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Toh, chi si rivede? Mario. Parla raramente, ma quando capita le sue parole vengono passate al setaccio in cerca di indizi utili per capire l’aria che tira nelle segrete stanze. E così è successo anche ieri, quando è arrivato in Italia, il discorso scritto da Marioper l’annuale conferenza del National Bureau of Economic di Cambridge, in Massachusetts. Tema di futuro dell’Unione Europea. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/As-Np-1-4.mp4 Svolgimento: “Dobbiamo cogliere l’occasione per ridefinire l’Unione Europea, la sua struttura fiscale e il suo processo decisionale, per renderli più adeguati alle sfide che ci troviamo davanti. Abbiamo immediato bisogno di regolamentazioni che permettano di reagire agli shock nazionali”. Ovviamente il discorso di Marioè stato al solito più lungo e articolato, ...