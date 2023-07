Pulizia canali e corsi d’acqua | contributi della Regione Puglia ELENCO COMUNI Sei milioni di euro complessivi

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 13 luglio 2023) Di seguito uncato diffuso dalla: Lamette in campo 6diper aiutare finanziariamente inegli interventi ordinari e straordinari dideie deidi difesa. “Il pronto intervento idraulico, la manutenzione deie delle opere idrauliche di difesa degli abitati hanno un rilievo enorme per la sicurezza e per l’ambiente”, spiega il vicepresidentee assessore alle Infrastrutture Raffaele Piemontese, evidenziando quanto “questo programma regionale sia uno dei più importanti per la cura diffusa ...