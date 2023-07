Pulisce la spiaggia a Bali ma è tutta una farsa | influencer smascherata da un passante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Un gesto nobile, quello di ripulire ladai rifiuti. Peccato però che fosse fatto esclusivamente in favore di videocamera, probabilmente per dare un tono “ecologista” al suo profilo TikTok. La protagonista di questa pantomima è un’: la ragazza si trovava in, intenta appunto (o almeno così sembrava),a ripulire la sabbia dai rifiuti, mentre un’amica armata di cellulare la riprendeva all’opera. Il video postato sul profilo personale di TikTok infatti mostra la giovane che raccoglie carte e bottiglie di plastica dalla. Unche si trovava sul lungomare però ha immortalato la ragazza non solo durante l'”azione gloriosa”, ma anche dopo: finito il video, si vede infatti la creator chiacchierare e scherzare con altre persone (probabilmente ...