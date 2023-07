Pugno duro della Juventus | 4 calciatori fuori rosa | NOMI e DETTAGLI

(Di giovedì 13 luglio 2023) E’ pronta a prendere il via la nuova stagionee l’obiettivo del club bianconero è quello di riscattare il rendimento deludente in tutte le competizioni. Il percorso in campionato e Champions League non è stato di certo positivo e il tecnico Massimiliano Allegri non potrà permettersi altri passi falsi. Il livornese ha rifiutato la ricca offerta dall’Arabia Saudita con il chiaro obiettivo di riscattarsi. Le prime mosse sul fronte calciomercato sono state interessanti, in particolar modo l’arrivo di Weah. E’ invece sfumato l’arrivo di Milinkovic-Savic, passato proprio in Arabia Saudita e anche Zaniolo potrebbe prendere la stessa strada. La dirigenza è in contatto per regalare almeno altri quattro innesti di un certo spessore. Foto di Alessandro Di Marco / Ansa, 4...

TORINO - Bonucci e McKennie non rientrano più nel progetto Juve e non partiranno per la tournée negli States: questo è quello che è stato comunicato dalla società bianconera ai due tesserati. L'arrivo ...

