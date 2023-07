Puglia | caldo | mezzogiorno oltre i 40 gradi in varie località tra foggiano e barese Carpino e Loconia più di 41

... la mappa evidenzia come il 10 luglio in Sicilia e inla temperatura del suolo abbia ...proteggersi - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow la mappa dell'esa L'animazione - L'ondata di...Hanno superato i 47 gradi le temperature della superficie terrestre registrate ine sulle pendici dell'Etna in Sicilia tra il 9 e il 10 luglio. Lo dimostra un'animazione della missione Sentinel - 3 del programma di osservazione satellitare della Terra Copernicus, gestita ...Prosegue la fase diintenso con temperature anche superiori ai 40 gradi ine Sardegna. Possibili violenti temporali al Nord fino in pianura. Nel weekend è in arrivo una nuova ondata di calore, più forte e ...

La Puglia si difende dal caldo record: distribuzione di acqua e bevande nei Comuni, tutte le iniziative La Gazzetta del Mezzogiorno

Italia divisa tra temporali al Nord e caldo al Sud. A partire da domenica in arrivo una nuova ondata di caldo in tutta la penisola ...Oggi ancora temporali a tratti molto forti al nord poi l'arrivo di un nuovo anticiclone porterà una nuova potente ondata di caldo che farà segnare temperature record su ...