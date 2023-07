Puglia | caldo | Loconia | anche oggi oltre i 43 gradi Varie località tra foggiano hanno fatto registrare temperature superiori ai 40

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo i 43,4i 43,1 di, borgata nella Bat, faancora una volta la temperatura da febbre altissima in queste ore in cui l’anticiclone Cerbero imperversa in buona parte dell’Italia. Nel fano temperatura superiore ai 42ined in buona parte del barese si sono superati i 40. Moltonel resto della. (immagine: tratta da rilevazioni della protezione civile della) L'articoloi 43 ...