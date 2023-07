Puglia | agricoltura sociale | certificazione numero 1 per la fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus Elenco regionale

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 13 luglio 2023) Di seguito il comunicato: Reinserimentoe lavorativo, assistenza terapeutica e psicologica, aiuto alla disabilità, ai minori, agli adulti in situazioni di fragilità. Sono gli ambiti di intervento dell’che, dopo il riconoscimento istituzionale ricevuto dall’azienda agricola che fa capo alla, si pone quale motore propulsivo del Terzo Settore di Capitanata. A disporlo ufficialmente è la Determinan. 00267 del 29 giugno 2023 – “Disposizioni in materia di”: unadi capitale importanza per l’ente presieduto da Rita De Padova, iscritta “al n. 1 dell’delle ...