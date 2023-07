PSG | Enzo Raiola | «Luis Enrique adora Donnarumma | sul futuro…»

(Di giovedì 13 luglio 2023), noto agente, ha parlato del futuro di Gianluigicon la maglia del PSG. Tutti i dettagliha parlato del futuro di Gianluigicon il PSG. LE PAROLE – «fuori dal progetto PSG? E’ pura follia.stravede per Gigio e lo ritiene essenziale per portare il club ai vertici del calcio europeo. Gli stessi dirigenti, il direttore sportivo Campos in testa, hanno sorriso quando gli ho riportato il tono degli articoli pubblicati in Italia». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24

'È pura follia - ha tuonato Enzo Raiola - Luis Enrique stravede per Donnarumma e lo ritiene essenziale per portare il PSG ai massimi livelli del calcio europeo. I dirigenti del club, Campos in testa,...

Donnarumma al PSG non è discussione. Enzo Raiola, procuratore del calciatore, si è così espresso a SportMediaset.it sulle voci che vedrebbero Luis ...