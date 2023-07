Pronostico Jannik Sinner – Novak Djokovic | semifinali Wimbledon 2023 | si scommette sul numero di giochi

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dei record diè quasi inutile parlare persino in sede di. Non perde ada una vita, sono oggi 33 le vittorie consecutive, ed è il grande favorito. Però anche il molto più giovane, classe 2001 contro 1987,ha qualcosa da dire. E il decimo italiano della storia ad InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Sventola il tricolore a Wimbledon grazie aSinner che batte Roman Safiullin e centra la ... Però partire con i favori delcontro chi non ha nulla da perdere può riservare sempre brutte ...Il serbo parte ovviamente con i favori del, il nostro numero uno non avrà particolari pressioni e quindi giocherà per provare a strappare la gloria. Comunque vadaha ottenuto ...Sinner si è 'sbloccato' definitivamente a livello Slam, venerdì giocherà la sua prima ... tra chi avrebbe dovuto vincerla secondo il, Ons Jabeur , e chi in effetti l'ha vinta, Elena ...

Pronostico Jannik Sinner - Roman Safiullin con quote del match di ... SuperNews

Ci si avvia alla fase calda. Sono noti i nomi dei semifinalisti di questa edizione 2023 di Wimbledon. Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Novak Djokovic e Jannik Sinner saranno i tennisti che si confront ...Signore e signori, i nomi dei semifinalisti di Wimbledon sono noti. Venerdì vedremo scendere in campo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) contro Daniil Medvedev (n.3 del ranking) e Novak Djokovic (n.2 ATP) ...