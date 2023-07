Programmi TV di stasera | giovedì 13 luglio 2023 Su Rete 4 il film ‘Flightplan – Mistero in Volo’

(Di giovedì 13 luglio 2023) Flightplan -in Volo Rai1, ore 21.15: Noos – L’avventura della conoscenza Documenti. La terza puntata di Noos si apre con le spettacolari immagini di quella che viene considerata una delle sette meraviglie del mondo animale: la grande migrazione di un milione e mezzo di Gnu e Zebre nelle pianure del Serengeti. Andremo poi a Genova presso l’Istituto Italiano di Tecnologia e scopriremo le capacità di un nuovo Avatar Robotico, parleremo delle proprietà del caffè e degli effetti al nostro organismo, non mancheranno poi gli esperimenti di Giuliana Galati e Ruggero Rollini! Grazie ad un ritrovamento ad Albano Laziale potremmo avere nuove informazioni sulla vita e le abitudini dei soldati dell’antica Roma, lo storico Alessandro Barbero invece, ci illustrerà le caratteristiche fisiche di due grandi sovrani. Continua anche il nostro viaggio nello spazio con ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 13 luglio la Repubblica

Noos - L'avventura della conoscenza stasera su Rai 1 è arrivato alla terza puntata: ecco le anticipazioni del 13 luglio 2023.