Profumo di mare Con i nuovi jus a effetto splash

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ildel, della salsedine sulla pelle baciata dal sole e della brezza che trasporta scie fiorite e a tratti esotiche, non passerà mai di moda. È ormai stato dimostrato. Nel 1988, il naso Harry Fremont, per primo, riuscì a imbottigliare ilin una fragranza. Nacque così New West di Aramis e, insieme al suo jus, anche la sfaccettatura acquatica nell’universo della profumeria e una molecola di sintesi – il Calone -, ancora oggi alla base del successo di molte fragranze acquatiche come Cool Water di Davidoff e Acqua di Giò di Armani. Da allora, le note marine e salate vengono riproposte ogni estate e fino a settembre inoltrato perché prolungano il ricordo delle vacanze.: le novità da provare Non stupisce che, dopo Loubimar del 2022, anche quest’anno lo ...