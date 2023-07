Prodi | “La guerra in Ucraina mostra la debolezza dell’Europa Ue schiacciata tra Cina e Stati Uniti”

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Non è questa l’Europa che auspicavo. È un’Europa in cui nelle grandi decisioni ogni Paese fa una sua scelta nazionale e di fronte alla grande strategia americana da un lato e cinese dall’altro ogni Paese europeo non sarà mai capace di essere leader mondiale. Agendo separati perdiamo”. A dirlo è l’ex presidente del Consiglio, Romano, parlando in un evento nelle Marche di Unione europea, diine del contesto internazionale. “Siamo lontanissimi dal concetto did’Europa in questa fase storica. La tensione internazionale che si è prodotta hato ancora una volta la nostra”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

