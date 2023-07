Prodi | in questa fase lontanissimi da Stati Uniti d' Europa

(Di giovedì 13 luglio 2023) "Non èl'che auspicavo, instorica siamodal concetto did'": a dirlo è stato l'ex presidente del Consiglio Romano, a margine del ...

"Non è questa l'Europa che auspicavo, in questa fase storica siamo lontanissimi dal concetto di Stati Uniti d'Europa": a dirlo è stato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, a margine del convegn ...L’ex presidente del Consiglio Romano PRODI PARTECIPERA' il 21 e 22 luglio a Cesena ALLA CONVENTION CHE TERRA' A BATTESIMO LA CORRENTE Del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano BONACCINI E di ...