Procuratore aggiunto di Avellino | Raffaele subentra a D’Onofrio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Francescoil nuovodella Procura di. Il plenum del Csm ha confermato l’indicazione del magistrato, in servizio presso la Dda di Napoli, della Quinta Commissione dell’organo di autogoverno dei giudici.succede a Vincenzo, per il quale nell’ottobre del 2021 il Csm aveva disposto la non riconferma nell’incarico. Il vice delcapo, Domenico Airoma, ha sempre svolto funzioni requirenti e in questa veste si è occupato di inchieste e vicende criminali che hanno interessato la provincia di. Dal 2019 fa parte della Dda con specifiche competenze sulle organizzazioni criminali operanti nella provincia di Benevento.ha anche ...