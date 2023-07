(Di giovedì 13 luglio 2023) La nostratende a diminuire con l'avanzare dell'età, ma esistono alcuni campanelli d'allarme che possono far pensare a qualdi più serio. Ecco quali sono e come intervenire

Phone (2) non ha piùdi tinte verdi o rosse su schermate scure e colori sfalsati, una ... Corning Gorilla Glass piattaforma mobile : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4nm GPU : Adreno 730...In alcuni casi, la presenza di muffa può anche essere associata adio difficoltà nell'apprendimento e nella capacità di pensiero. Disturbi gastrointestinali Alcuni individui possono ...... dove i nuovi brani dell'eccellente Memento Mori , già metabolizzati e imparati adai fan, ... soprattutto nella seconda metà degli anni Novanta, quando i litigi interni e i ben notidi ...

Problemi di memoria dopo i 60 anni: 6 segnali per capirlo e cosa fare ilGiornale.it

La nostra memoria tende a diminuire con l'avanzare dell'età, ma esistono alcuni campanelli d'allarme che possono far pensare a qualcosa di più serio. Ecco quali sono e come intervenire ..."Se cammini per strada, nessuno ti è accanto,/ se hai paura, nessuno ti prende la mano./ E non è tua la strada, non è tua la città". Ricordando Natalia Ginzburg in occasione dell'anniversario della na ...