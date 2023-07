Prime Video Presents Italia 2023 | tutte le novità di Prime Video

Leggi su funweek

(Di giovedì 13 luglio 2023) Si è tenuto a Roma ilha annunciato tante nuove produzioni e coproduzioni Originalne, ma anche acquisizioni, tra cui serie, show, film e rinnovi di stagione per serie acclamate da pubblico e critica. Inoltre, sono state annunciate lesulla rosa dei commentatori diper la stagione/2024 di UEFA Champions League. Nel ricco slate di annunci ci sono tante nuove produzioni, come le serie Gigolò per caso, Antonia e No Activity – Niente da segnalare, Sul più bello – La serie. Ci sono poi gli show Karaoke Night – ...