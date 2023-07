Prime Video Presents 2023 | cosa aspettarsi quando si aspetta Prime Video

(Di giovedì 13 luglio 2023)continua ad investire in nuove produzioni italiane e annuncia nuove serie, show, film e rinnovi di stagione alItalia. Oramai una tradizionein Italia per presentare le novità in arrivo nella prossima stagione sul servizio streaming nato da una costola dell'e-commerce internazionale a livello locale. Giunta al quarto appuntamento, si è concentrata sulle produzioni e acquisizioni diItalia piuttosto che sul comparto internazionale. Non solo factual ma anche scripted, con varie nuove serie originali ...

Gli archeologi in Perù hanno scoperto un corridoio sigillato chiamato "il passaggio del condor" all'interno del sito archeologico di Chavin de Huantar, risalente a 3.000 anni fa. Si ritiene che questo ...La Ruota del Tempo continua a girare e si avvicina l'appuntamento con la seconda stagione , in streaming dal prossimo 1° settembre .intanto ha diffuso il poster ufficiale dei nuovi episodi della serie fantasy basata sui romanzi bestseller di Robert Jordan . La trama de La Ruota del Tempo Già rinnovata anche per una ...Come anticipato, Fabio Fazio ha approfittato della presentazione dei palinsesti Warner - Discovery (gli ultimi annunciati dopo Sky, Mediaset, Rai, La7 e) per togliersi qualche sassolino ...

Prime Video ha diffuso il poster ufficiale della seconda stagione della serie La Ruota del Tempo, che sarà disponibile dal 1° settembre 2023 in esclusiva sulla piattaforma di streaming.La serie, basat ...Tra cui Sono Lillo 2, una serie con Christian De Sica e Pietro Sermonti nei panni di due gigolò e uno show comico con protagonista Fabio De Luigi ...