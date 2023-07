Prime Video | Le novità per la nuova stagione

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 13 luglio 2023)punta sulla commedia «Vogliamo far ridere con eleganza» Il Secolo XIX, di Tiziana Leone, pag. 40 A fare da traino alla prossima serialità diè decisamente la commedia, declinata non solo in programmi come “Lol“, di cui si sta realizzando in questi giorni anche il talent show, ma anche in serie come “Gigolò per caso“, “No activity“, “Amazing“, “Antonia“, “Sono Lillo 2” e film come “Elf Me” e “Pensati sexy“. Per tutti la parola d’ordine è una: ridere, ma con eleganza. “Gigolò per caso” è una serie comedy in sei episodi con uno cast corale capitanato dall’inedita coppia Christian De Sica e Pietro Sermonti. «Interpreto un vecchio gigolò e obbligo mio figlio, Pietro Sermonti, a fare questo mestiere per non perdere le clienti» racconta Christian De Sica «Non avevo mai fatto una serialità, ma questa ...