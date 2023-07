Primario di oncologia arrestato | ' Soldi da un paziente per saltare la lista d' attesa'

... nessuna vide versare droga nel drink della 22enne che lo ha denunciatoOncologico ...è Vito Lorusso Vito Lorusso dal 27 agosto 2012 è dirigente responsabile dell'Unità Operativa di...Vito Lorusso è stato fermato in flagranza di reato, mentre riceveva illecitamente del denaro da un ...... giàdella Chirurgia Maxillo - Facciale di Asst Lariana - ha donato la somma al gruppo ...multidisciplinare (Otorinolaringoiatria - Chirurgia Maxillo - Facciale - Radioterapia -- ...

L’arresto del primario di oncologia dell’Istituto tumori di Bari Il Post

Gli stili di vita sani possono ridurre del 27% il rischio di sviluppare il tumore del seno. In Italia, però, il 36,9% delle donne è sedentario, il 26,8% è in sovrappeso e l’11,1% obeso, il ...Scandalo sanità in Puglia, dove il primario dell'Oncologico di Bari "Giovanni Paolo II", Vito Lorusso, 68 anni, è stato arrestato in flagranza di reato ...