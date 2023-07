Prezzi alti e disagi | ecco perché questa sarà un' estate da incubo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Si annuncia un'altracalda per il traffico aereo in tutta Europa. Aggravata in Italia anche dal carocon i voli low cost praticamente spariti. Spiega Pierluigi Di Palma, presidente di Enac: «Ci troviamo di fronte ad una domanda frenetica esplosa dopo la pandemia. Le previsioni dicevano che le attuali dimensioni del traffico le avremmo toccate nel 2027 mala crisi ha avuto un andamento a “U” con l'impennata della domanda dei voli che stiamo vedendo. Le prenotazioni on line sono crescenti e diventano difficili da gestire conche impazziscono. Abbiamo voli nazionali che costano più di quelli internazionali. Non bisogna, però, confondere il prezzo medio con il prezzo finale pagato da qualche utente. Aumenti che possono raggiungere l'80% anche se la media è del 40%». Cancellazioni dei voli, ritardi, sovraffollamenti ...