Previsione di Chancer ora che la prevendita della prima fase supera i $ 700 000

Leggi su coinlist.me

(Di giovedì 13 luglio 2023) Punti chiave Bitcoin è stato scambiato intorno alla regione di $ 30.000 nelle ultime due settimane. Ladidiè stata completata per oltre il 70% poiché più investitori si sono uniti al progetto. Il mercato delle criptovalute è rimasto stabile negli ultimi giorni, con i prezzimaggior parte delle monete e dei token all’interno di un determinato intervallo. Bitcoin, e il mercato in generale. saliranno più in alto nel breve termine o il mercato dovrà affrontare un ritracciamento? Bitcoin mantiene il suo prezzo sopra i $ 30.000 Bitcoin, la principale criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, continua a essere scambiato appena sopra la soglia dei 30.000 dollari. BTC è stato scambiato intorno a tale intervallo nelle ultime tre settimane. Al momento ...