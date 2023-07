Presidio animalisti davanti al Consiglio di Stato | “Liberate orsi Jj4 e Mj5”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Dovevano essere poche persone, “massimo quindici”, confida all’AdnKronos Stefano Fuccelli, presidente del Partito Animalista Europeo che ha organizzato, questa mattina, una manifestazione a piazza della Quercia a Roma, a pochi passi dalla sede deldichiamato a decidere la sorte degliJj4 e Mj5. Si sono riunite, invece, oltre cinquanta persone per chiedere a gran voce la liberazione di Gaia (Jj4) – l’orsa responsabile della morte del runner trentino Andrea Paci – e di Jhonny (Mj5), che lo scorso 5 marzo aveva aggredito un uomo nel comune di Melè, procurandogli diverse ferite. “Per Gaia – dichiara Fuccelli all’AdnKronos – ci sono tutte le carte in regola per il trasferimento”. “Siamo pronti ad una campagna di boicottaggio verso i prodotti e verso il turismo Trentino nel caso in cui il ...