Premio Stromboli | si rinnova l’appuntamento | grandi ospiti previsti

(Di giovedì 13 luglio 2023)si trasforma in un contenitore di arte e cultura:e artisti internazionaliSiper il terzo annocon ilche si concluderà il 17 luglio. La manifestazione è nata da un’idea dell’Ingegner Vito Russo come momento di confronto, caratterizzato dall’unicità dello scenario, con le eccellenze nazionali ed internazionali nel campo degli audiovisivi, della creatività digitale e virtuale. Per valorizzare la comunicazione nell’audiovisivo, promuovere il lavoro di nuovi talenti e di artisti già affermati e per far dialogare Arte e Cultura orientandole ai temi della valorizzazione del territorio e della transizione ecologica, attraverso progetti di Eco-Sostenibilità, arti visive, digitale ...

La Sicilia ha ammaliato un'altra star hollywoodiana. Ora è arrivato il turno delOscar Russell Crowe, letteralmente estasiato dalle meraviglie dell'isola. L'attore neozelandese, indimenticabile Gladiatore, si trova in questi giorni in tour tra le perle delle Eolie a bordo ...Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes 2022 ha vinto ilEuropa Cinemas Label ... e a luglio arrivano Germania anno zero e(Terra di Dio). Germania anno zero, assieme a ......specializzati in riprese subacquee che per primi avevano avuto l'idea di una storia a. Le ... critico cinematografico e scrittore, fresco delCampiello Opera Prima 2023 con 'L'ultima ...

Stromboli c'è "Barbara" di 89 metri ed a Rinella "Savannah" che ... Notiziario Eolie

MONTI SICANI - Loredana Longo selezionata al I° Concorso Internazionale Isola di Stromboli, ed inserita nell'Antologia "Stromboli Isola dei Poeti", con la ...Nella splendida cornice dell’anfiteatro Eos, con vista sulle acque del Tirreno e sull’isolotto Strombolicchio, si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso di poesia “Stro ...