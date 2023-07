Pozzuoli | al via il Turismo BalneAbile con spiaggia senza barriere

(Di giovedì 13 luglio 2023): Al via il, unaper rendere il mare accessibile a tutti Oggi, giovedì 13 luglio, alle 9.30 presso il Key Beach in viale Sibilia asi daranno inizio alle attività di “”, un’iniziativa del Comune direalizzata dalla cooperativa sociale “Lilliput” in favore di 40 disabili che avranno accesso al mare attraverso unae con personale qualificato che li accompagnerà nelle attività di balneazione e di fruizione dellae del mare. “Il mare disarà accessibile econ ...

Ieri è morto all'ospedale di Pozzuoli Gennaro Palumbo, 21enne di Giugliano rimasto ferito in un incidente stradale. L'impatto avvenne in Arco Sant'Antonio. Il giovane era a bordo del suo scooter. Lino Cannavacciuolo aprirà la sezione musica con Napoli (mercoledì 26 luglio). La sezione danza. Il giovane è gravemente indiziato di concorso in una rapina aggravata, commessa lo scorso 8 luglio in un supermercato in Campana, nel comune di. Il giovane era alla guida dello scooter.

Dopo oltre un mese di agonia il suo cuore ha smesso di battere. Ieri è morto all'ospedale di Pozzuoli Gennaro Palumbo, 21enne di Giugliano rimasto ferito in un incidente stradale. Ieri sera gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via del Macello, hanno notato ...