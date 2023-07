Possono trasportare armi nucleari Lavrov ammonisce la Nato sugli F-16 a Kiev

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il ministro degli Esteri russo Sergejha fatto sapere che gli F-16 in Ucraina rappresenteranno una minaccia "nucleare" per Mosca

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha fatto sapere che gli F-16 in Ucraina rappresenteranno una minaccia "nucleare" per Mosca ...Il piano Usa di inviare all’Ucraian caccia F-16 è uno sviluppo pericoloso e il fatto che Kiev abbia jet F-16 in grado di trasportare armi nucleari sarà considerato dalla Russia una minaccia nucleare ...