Porto canale di Fiumicino | Di Genesio e Antonelli | “Urge la messa in sicurezza dei fondali”

(Di giovedì 13 luglio 2023)– “Chiediamo all’Autorità portuale di verificare ladeidelai fini della navigazione di pescherecci e natanti e di realizzare gli interventi necessari, anche in sommanza”. A dichiaralo in un comunicato stampa sono i consiglieri comunali di opposizione Ezio DiPagliuca e Erica, rispettivamente capogruppo del PD e componente della Commissione AAPP. “Come sempre – sottolineano – emergono le difficoltà legate all’insabbiamento dele della darsena, con conseguenti difficoltà di navigazione, soprattutto per le imbarcazioni che pescano più di altre. La manutenzione è programmata dall’Autorità Portuale, che deve garantire i dragaggi e la manutenzione ...

Tra cui Sky Sport Summer (201) e iltematico Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go , il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli ...A partire dal 15 ottobre, infatti, il suo Che tempo che fa andrà in onda sulNove. 'Prima di ... Alle spalle non mi lascio nulla, mitutto dentro'. E ci si interroga su cosa intenda per '...... Vice Presidente vicario Confindustria Genova con delega alla transizione ecologica deled ... la Via della Seta cinese, il Raddoppio deldi Suez, l'allargamento di Panama. Così come le ...

Porto canale di Fiumicino, Di Genesio e Antonelli: "Urge la messa in ... Il Faro online

Sono stati avviati nei giorni scorsi i dragaggi manutentivi del porto commerciale di Civitavecchia, con particolare riferimento al tratto del cerchio di evoluzione delle banchine 23, 24 e 25. L’interv ...Civitavecchia- Sono stati avviati nei giorni scorsi i dragaggi manutentivi del porto commerciale di Civitavecchia, con particolare riferimento al tratto ...