Porti | a Civitavecchia avviati i dragaggi manutentivi

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Sono statinei giorni scorsi idel porto commerciale di, con particolare riferimento al tratto del cerchio di evoluzione delle banchine 23, 24 e 25. L'intervento consiste nelo di circa 170.000 metri cubi di materiale (che saranno conferiti nella vasca di colmata già predisposta a nord) per la manutenzione del fondale e per raggiungere le diverse profondità definite dal piano regolatore portuale, arrivando fino a -15 metri di fronte alla banchina 25. I lavori, dell'importo di gara di circa 6 milioni di euro, saranno eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da Lasrl e Impresa Sacchetti Verginio srl e termineranno entro metà ottobre. Tutte le attività di escavo sono eseguite in costante ...