Pooh | sabato live all’Olimpico | due nuove date per il tour nei palasport

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 13 luglio 2023)oltre tre ore di musica allo Stadio Olimpico di Roma per iche annunciano duealautunnale neidopo diversi sold out Dopo il concerto indimenticabile allo Stadio San Siro di Milano,sera itorneranno sul palco dello Stadio Olimpico di Roma con il concerto più lungo della loro carriera, inizio previsto per le 20.30. 56 brani iconici, più di 3 ore di musica, per rivivere oltre 50 anni di carriera della band che ha fatto la storia della musica italiana, emozionando intere generazioni. Ospiti Il Volo. Dopo l’Olimpico, itornerannoda settembre con una serie di concerti in tutta Italia a cui si aggiungono ora duea ...